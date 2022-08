Accordo Shopify e YouTube: l’eCommerce integra lo streaming

Come ha dichiarato Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify: «Mai come adesso, per i brand è importante entrare in contatto con il proprio pubblico in maniera significativa, mettendo il contenuto al centro delle interazioni. Ciò ha dato vita alla creator economy, l’economia che ha a che fare con la creazione di contenuti e che rende più labile il confine tra merchant e creator: questi ultimi, in molti casi, hanno creato nel tempo brand veri e propri e vendono i propri prodotti, mentre i merchant hanno cominciato a generare contenuti per creare una community e ingaggiare nuovi clienti.

Il commercio oggi può cominciare e concludersi su qualsiasi touchpoint, e YouTube è uno dei canali più influenti del pianeta. La nuova integrazione di Shopify con YouTube amplia la partnership pluriennale con Google e cambierà radicalmente le opportunità di business per i brand indipendenti, che potranno guadagnarsi una posizione di rilievo all’interno della creator economy».