Trasformazione digitale e persone

Direi in prima battuta: sostenibilità del modello operativo aziendale, trasformazione digitale, sensibilità sociale ed ambientale, flessibilità del lavoro, benessere delle persone, abilità delle aziende ad attrarre talenti e utilizzo di piattaforme che agevolano il lavoro ibrido. Dal punto di vista sociologico, la tecnologia è una leva abilitante che plasma le tendenze del comportamento umano. Sempre più ci troviamo a confrontarci con una commistione di attività tra vita privata e lavoro. Di fatto, non esistono più chiari confini che demarcano gli spazi sociali pubblici e la sfera privata. La nostra casa è anche il luogo di lavoro e viceversa.

CISCO propone una visione che posiziona la persona al centro del suo disegno. Questo significa che prima di parlare di tecnologia abilitante, noi cerchiamo di approcciare i responsabili delle risorse umane per discutere delle leve strategiche e tecnologiche che permettono alle aziende di rispettare il benessere dei dipendenti e rendere efficace il concetto di lavoro ibrido. L'ufficio, solo uno tra i tanti spazi di lavoro ibridi, gioca un ruolo chiave nel supportare il modello ibrido. Deve infatti diventare il centro della collaborazione tra dipendenti, dove creare relazioni con i colleghi, entrare in contatto con la cultura aziendale e altro ancora.

La “nuova normalità” vede crescere l’utilizzo di servizi Cloud e la condivisione di contenuti. Tuttavia, ad aumentare è anche il rischio collegato proprio all’attività lavorativa svolta a distanza e all’accesso alla rete aziendale da terminali privati, che rappresentano delle potenziali porte d’ingresso per i criminali informatici. Focalizzando l’attenzione sul capitale umano, la transizione in atto richiede l’acquisizione di competenze digitali ormai fondamentali.