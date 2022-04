Gli Smilebots trionfano in USA

Si è concluso nel fine settimana il World Championship di Houston della competizione First Lego League, a cui per la seconda volta ha partecipato la squadra ticinese Smilebots. E il team si è classificato al 18° posto sui 108 partecipanti alla finale americana.

Si tratta di un gruppo di ragazzi che è alla sua seconda partecipazione nella fase finale della competizione e di un team sostenuto da ated4kids, il percorso che dal 2014 l’associazione ated-ICT Ticino promuove per i giovani interessati al mondo delle tecnologie e della robotica.

«È stata una competizione molto difficile – commenta Corrado Corsale, mentor del gruppo Smilebots - dato l'altissimo livello delle squadre presenti. Ma i ragazzi si sono comportati benissimo lungo i tre giorni di gare, raggiungendo un diciottesimo posto finale sulle 108 squadre finaliste provenienti da tutto il mondo, presenti a Houston e su oltre 40.000 squadre che da inizio anno si erano iscritte e hanno gareggiato nelle varie fasi eliminatorie di questa competizione».

Oltre alla prova di robotica vera e propria, gli Smilebots hanno presentato un progetto innovativo di un sistema di trasporto merci, lacustre, ecologico e a guida autonoma, visto che il tema portante della competizione quest’anno era legato al tema “Cargo Connect”. Infatti, per la dimostrazione, i ragazzi hanno realizzato e portato alla giuria un prototipo realmente funzionante che ha riscosso un grande successo sia presso i giurati sia presso il pubblico che ha assistito alla competizione. E in questo video girato prima della partenza, si può vedere il prototipo testato nelle acque antistanti Gandria:

https://www.youtube.com/watch?v=5lGTjrTlXl8

«La giuria ha avuto reazioni molto positive anche per quanto attiene il robot design, evidenziando la qualità delle soluzioni tecnologiche messe in atto dai ragazzi e incoraggiando gli stessi a proseguire su questa strada. Adesso i ragazzi, ovvero Federico Corsale, Federico Colapicchioni, Leonardo Domeniconi, Pietro Botturi e Ruggero Domeniconi, si godranno un po' di riposo da sfide e gare. Anche se il pensiero è già rivolto alla prossima tappa, perché stanno pensando alla prossima competizione che li attende dal 13 al 16 Ottobre a Ginevra, dove nella First Global Challenge – il livello superiore della First Lego League - si cimenteranno con robot meccanici di dimensioni e complessità ben superiori. Infatti, l’EPFL li ha proposti come unica squadra elvetica in rappresentanza della Confederazione» - conclude Corrado Corsale.

Uno speciale ringraziamento va a tutti gli sponsor coordinati da ated-ICT Ticino che hanno sostenuto il team Smilebots hanno permesso loro di vivere questa meravigliosa avventura in USA. Si tratta di: Banca dello Stato del Cantone Ticino, Gtk Timek Group SA, PL3 & Partners CH Sagl, SUPSI- DTI, FormaTi Academy, 3(Audio Video, ARU SA, Marziale Brusini, Città di Lugano, Comune di Massagno e tutti coloro che attraverso il crowdfunding hanno sostenuto gli Smilebots.

Per le ragazze e i ragazzi interessati ai prossimi e nuovi corsi di robotica, ated4kids sta lanciando un ricco programma di appuntamenti. Ulteriori informazioni sono sul sito www.ated.ch

***

ated-ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.500 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni

T. +41(0)91 8575880

media@ated.ch

ated - ICT Ticino