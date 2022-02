Smilebots Junior alla finale Svizzera 2022

LUGANO - Lo scorso 5 Febbraio si è finalmente svolta la fase eliminatoria regionale della First Lego League in Ticino per la qualificazione alla finale Svizzera. L’evento ha avuto luogo in presenza con una formula leggermente modificata per evitare il contatto tra le squadre. Si sono aggiudicati la competizione e quindi qualificati per la finale Svizzera gli Smilebots Junior, squadra della sezione Roboticminds di ated-ICT Ticino e sponsorizzata dal TCS.

Alla competizione di robotica hanno preso parte 12 squadre composte da ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori, e tra queste figuravano anche le due squadre di Ated4Kids: Smilebots e Smilebots Junior. Gli Smilebots, reduci da 6 anni come protagonisti indiscussi del torneo a livello regionale, nazionale ed internazionale, hanno passato il testimone alla giovanissima compagine Smilebots Junior, composta da ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

La competizione del 5 di febbraio è stata dominata dai Smilebots Junior (la squadra più giovane del torneo), che hanno vinto non solo il primo posto in classifica generale, ma anche il primo premio in una delle quattro prove di categoria: il Robot Game. La giovane squadra ha anche ottenuto il secondo posto nel Robot Design, nei Core Value così come nel Progetto di Ricerca, posizionamenti questi che gli hanno spalancato le porte della finale Svizzera che si svolgerà a metà aprile. Insieme agli Smilebots Junior, alla finale nazionale parteciperanno anche le squadre che hanno vinto gli altri raggruppamenti cantonali; le prime 3 squadre che saliranno sul podio potranno partecipare alla finale Europea in Germania il prossimo fine maggio.

La squadra Smilebots Junior è composta da: Giulio Corsale, Leo Yankelevich, Giovanni Ganci, Francesco Alexander Tagliati, Noah Pellegrini e Matteo Radicati. Il team è sotto la guida dei coach Corrado Corsale, ingegnere e responsabile della sezione Roboticminds di Ated4Kids, e Federico Yankelevich, membro di ated ICT Ticino, entrambi professionisti del settore e mentor di ated4kids.

L’altra formazione, gli Smilebots, hanno nel loro palmares 6 titoli regionali Ticinesi, 2 titoli nazionali Svizzeri, 2 partecipazioni alle finali europee e un 12 esimo posto su 40'000 squadre alla finale mondiale del 2019 a Detroit. Il loro team era composto da Federico Corsale, Matteo Siani, Federico Colapicchioni, Leonardo Domeniconi e Marco Tricarico. Alla guida c’erano i coach Corrado Corsale, Armando Cosentino e Ruggero Domeniconi. Dato il limite di età, il prossimo anno gli Smilebots lasceranno la First Lego League agli Smilebots Junior e faranno il salto di categoria cimentandosi nella First Tech Challenge, competizione non più organizzata dalla LEGO, ma riservata a robot meccanici di dimensioni e complessità ben maggiori.

Entrambe le squadre sono state sponsorizzate dal Touring Club Svizzero, che ha accolto l’invito di ated-ICT Ticino e ha contribuito a rendere possibile questo fantastico progetto che permette a giovani e giovanissimi talenti ticinesi di sviluppare competenze fondamentali per il futuro quali il problem solving, il learning-by-doing, la capacità di lavorare in gruppo e soprattutto, di divertirsi nel mondo della robotica.