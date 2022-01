I 10 trend dei consumi

Un classico esercizio che viene prodotto da aziende e società di consulenza ogni inizio d’anno è stilare un rapporto sulle tendenze o trend che ci attendono per il prossimo futuro. Nelle scorse settimane è uscita l’undicesima edizione del rapporto Ericsson ConsumerLab sui "10 Hot Consumer Trends". In linea con i rapporti precedenti, questa specifica e interessante analisi esamina le opinioni e previsioni di milioni di utenti di qui al 2030 sulle esperienze di acquisto ibride. Ovvero acquisti svolti in un centro commerciale immaginario, battezzato Everyspace Plaza.

Ai consumatori è stato chiesto di valutare 15 centri commerciali ibridi, dove l’esperienza di consumo fisico viene estesa grazie alla tecnologia digitale. Quasi quattro intervistati su cinque credono che tutti e 15 i concept saranno disponibili in qualche modo entro il 2030. Queste strutture “bricks-and-portal” saranno abilitate da tecnologie come la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e i tessuti programmabili.

E i 10 trend di consumo più caldi per il 2030 da Everyspace Plaza sono i seguenti e in moltissima parte ci proiettano in dimensioni virtuali e nel metaverso, come è in “nostro” Swiss Virtual Expo:

- L'Arena all-now: Quasi otto consumatori su dieci stanno prendendo in considerazione luoghi in cui la tecnologia olografica consentirà agli artisti di esibirsi digitalmente come se fossero lì di persona;

- Il salone di bellezza immersivo: il 70% dei consumatori intervistati si aspetta che i centri commerciali ospitino saloni di bellezza che utilizzano la tecnologia di modellazione volumetrica per migliorare digitalmente il proprio aspetto;

- Il meta sarto: Fast fashion su misura per sè e per il proprio avatar. Più di sette utenti AR/VR su dieci si aspettano che un sarto sia nel centro commerciale, utilizzando tessuti che possono trasformarsi per diventare impermeabili o fornire ventilazione quando necessario;

- La piscina ovunque: Molti immaginano l'esplorazione di mondi impossibili. Due terzi dei consumatori credono che ci saranno piscine in cui è possibile utilizzare un visore VR con ossigeno per scoprire lo spazio a gravità zero;

- La palestra ibrida: Per molti, vigore fisico e salute mentale sono indissolubilmente legati. Il 70% dei consumatori si aspetta che i centri fitness con impostazioni AR/VR multisensoriali e su misura per la personalità aiutino a migliorare la salute mentale;

- Print-a-Wish: La riparazione e la produzione su richiesta sono il futuro. Più della metà dei consumatori desidera effettuare acquisti sostenibili in un outlet che ricicla i vecchi prodotti;

- Il ristorante nel cuore dell'universo: La compagnia virtuale, senza distrazioni, è preferibile per molti. La metà dei consumatori vuole andare al ristorante per mangiare virtualmente con gli amici in altri ristoranti in tutto il mondo;

- Il negozio infinito: Tre quarti dei consumatori si aspettano di poter proiettare la propria casa all'interno del negozio quando provano nuovi prodotti;

- Il centro medico multisala: Siamo abituati ad avere tutto istantaneamente. Perché aspettare quando si tratta di salute? Il 70% dei consumatori prevede che ci saranno i Multiplex Medical Center nei centri commerciali, con scanner sanitari di intelligenza artificiale che forniscono aggiornamenti sullo stato di salute quasi istantanei;

- Il Parco Natura+: Per coloro che sono bloccati nelle città, la natura potrebbe essere ciò che manca. Il 42% dei consumatori desidera visitare un parco in un centro commerciale dove può sentirsi più vicino alla natura attraverso materiali digitali e programmabili che offrono esperienze ibride.

ated-ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.500 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni

T. +41(0)91 8575880

media@ated.ch

ated - ICT Ticino

Peerapon Chantharainthron (Unsplash)