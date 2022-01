LAS VEGAS - Fra i protagonisti del CES di Las Vegas, la principale fiera dedicata alla tecnologia che si è tenuta nuovamente in presenza dal 5 al 7 di gennaio, c’è stata anche Amazon con la sua intelligenza artificiale: Alexa. Infatti, è stato annunciato il primo viaggio di Alexa nello spazio come parte dell’equipaggio di Artemis I, la prima di numerose missioni della NASA. Una missione che è stata resa molto mediatica per via dell’annuncio per cui si vedrà atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. Alexa si unirà alla prossima missione come parte di Callisto, un payload di dimostrazione tecnologica incorporato nella navicella spaziale Orion della NASA. Si tratta di macchine molto sofisticate costruite in collaborazione con gli ingegneri di Lockheed Martin e Cisco. Alexa è una delle tante tecnologie innovative che faranno parte della missione e questa integrazione consentirà di esplorare come la tecnologia vocale e l'intelligenza artificiale possano assistere gli astronauti nelle missioni future. Tutti coloro che vogliono seguire la missione Artemis I potranno chiedere ai loro dispositivi domestici: "Alexa, portami sulla Luna" per essere aggiornati su questa esplorazione dello spazio.

Le altre novità presentate da Amazon al CES di Las Vegas riguardano il dispositivo smart Fire Tv, che ha superato l'importante traguardo di oltre 150 milioni di device venduti in tutto il mondo. Amazon è al lavoro per offrire i suoi servizi indipendentemente da dove si trovi l'utente, introducendolo anche per le autovetture, al momento solo negli Stati Uniti. Tra le caratteristiche, Amazon sta facendo in modo di rendere l'esperienza unica anche dal punto di vista dell'interfaccia, facendo sì che quella personalizzata a casa sia la stessa in macchina. Fire tv inizialmente potrà essere acquistato, come optional, per Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer e Grand Cherokee, Chrysler Pacifica, Ford Expedition e Lincoln Navigator.

Tra gli altri annunci, c'è anche quello di una varietà di sensori per Ring Alarm che saranno disponibili per proteggere ulteriormente la propria abitazione. Saranno acquistabili a parte Flood e Freeze oppure Smoke e Co. Inoltre, Amazon ha annunciato anche un sensore di rottura dei vetri con suoneria che sarà in grado, attraverso funzionalità di Intelligenza artificiale, di riconoscere una vera infrazione da altri rumori, come il tintinnio delle chiavi o il suono dei piatti.

Infine, sempre nei giorni scorsi è stata annunciata la partnership tra Amazon e il gruppo automobilistico Stellantis, per dare vita all’auto connessa. Come spiegato in un comunicato stampa congiunto, Stellantis accelera sulla strada della sua trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Il gruppo nato dalla fusione di Fca con Psa collaborerà con il colosso Amazon per sviluppare esperienze connesse customer-centric su milioni di veicoli, contribuendo ad accelerare la trasformazione del software di Stellantis. I due gruppi forniranno soluzioni software da implementare in SmartCockpit, la nuova piattaforma per l'abitacolo digitale che sarà avviata nel 2024. Inoltre, Stellantis sceglie Amazon Web Services (Aws) come provider cloud preferito per le piattaforme di veicoli, concretizzando la propria visione a lungo termine incentrata sul software. Non solo: Aws e Stellantis lanceranno iniziative di ingegneria collaborativa per accelerare il time to market dei nuovi prodotti digitali e accrescere le competenze della forza lavoro globale di Stellantis. Infine, nel 2023 Amazon espanderà ulteriormente la sua rete di consegna sostenibile diventando il primo cliente commerciale del nuovo veicolo elettrico a batteria (Bev) Ram ProMaster.

