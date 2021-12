Il metaversista Swissmade

LUGANO - Il metaverso entra sempre più in modo dirompente nelle conversazione e nelle strategie di marketing. Dopo l’annuncio di Facebook che ha rinominato la propria capogruppo in Meta, la corsa a entrare ed essere presenti in un ambiente virtuale è partita in modo più o meno ordinato. Per esempio, in Ticino, prima ancora del rebranding di Mr Facebook, da qualche mese è “live” Swiss Virtual Expo. Si tratta del primo metaverso elvetico, che offre a tutte le realtà e organizzazioni la possibilità di misurarsi e sperimentare in un ambiente virtuale le potenzialità di una tecnologia nuova. Un’iniziativa che ancora una volta l’associazione ated-ICT Ticino al giro di boa dei suoi primi 50 anni mette al servizio di associati e imprese. E proprio per quelle aziende e professionisti ad oggi hanno investito in Swiss Virtual Expo con stand (circa 100), showroom e aree speciali dislocate in 5 padiglioni, è in programma online il prossimo 21 febbraio dalle 9.00 alle12.00 un corso in collaborazione con Ander Group, su “Introduzione al metaverso e a un utilizzo consapevole dei Social Media”.

Abbiamo, quindi, intervistato Florian Anderhub, Chief Vision Officer di Ander Group di spiegarci il senso del corso, di cui saranno docenti Marianna Barracane, Content Strategist e Raffaella Sansoni, Head of Digital Performance presso Ander Group.

Florian, il metaverso è salito agli onori delle cronache in questi ultimi mesi. In questo corso di alfabetizzazione quali obiettivi vi prefiggete?

«In Ander Group abbiamo una visione molto precisa: Empowering Clients. L’obiettivo del corso (e delle nostre consulenze, in generale, è quello di emancipare i clienti rendendoli consapevoli di tutte le potenzialità del mondo digitale che aspettano solo di essere sfruttate. Attraverso il corso cercheremo di illustrare ai partecipanti tutte le possibilità dei canali digital e come applicare una strategia di Performance Branding e di Inbound Marketing, di cui siamo fieri sostenitori e fruitori grazie alla Gold Partnership con HubSpot. Come? Parlando agli utenti in maniera mirata attraverso l’analisi e l’ottimizzazione continua delle performance».

Secondo te, cosa serve fare per integrare al meglio una presenza virtuale nei propri canali di comunicazione e marketing?

«Abbandonare definitivamente l’idea che per potenziare la propria presenza online occorra il classico sito web. Il nostro lavoro è quello di creare dei veri e propri ecosistemi digitali in grado di essere gestiti da un’unica piattaforma CRM (Customer Relationship Management) da cui è possibile monitorare tutti i touchpoint digitali: sito, newsletter, annunci a pagamento, social ecc. Solo avendo una visione di insieme sarà più facile intervenire sugli asset e, di conseguenza, sui risultati».

A volte ci sentiamo un po’ sopraffatti dalla miriade di opportunità che il digitale ci apre. Come distinguere, selezionare e utilizzare tutti i canali digitali in maniera consapevole?

«Bisogna conoscere il proprio pubblico. Per troppo tempo ci siamo fidati di quello che piace a noi o di quello che ha sempre funzionato offline. Il metaverso è vasto e apre le porte a tutti. Ecco perché bisogna adottare una logica Data Oriented attraverso il quale si studiano i contenuti e l’esperienza più apprezzati da chi ci trova online. Ovviamente senza mai tralasciare una piccola dose di contatto umano “vecchio stile”. Anche a noi, a volte, il digitale sta un pochino stretto».

Il corso su “Introduzione al metaverso e a un utilizzo consapevole dei Social Media”, promosso da ated-ICT Ticino in collaborazione con Ander Group sarà online su Swiss Virtual Expo il prossimo 21 febbraio dalle 9.00 alle 12.00, a numero chiuso (max 50 partecipanti). È rivolto a soci ated-ICT Ticino, espositori e partner di Swiss Virtual Expo al costo di 60 CHF. Per iscrizioni e ulteriori informazioni vai su www.ated.ch o scrivi a info@ated.ch