Il regalo di Natale perfetto? Arriva il Cyber Survival Game

BELLINZONA - Quanto ne sapete di sicurezza informatica? In “Cyber Survival Game” simulerete una settimana lavorativa piena di rischi legati alla sicurezza informatica e alle truffe elettroniche. Il nuovo gioco da tavolo ticinese ideato da ated-ICT Ticino è pensato per sensibilizzare le aziende, le scuole e i privati interessati attraverso un gioco, caratterizzato da elementi pratici e formativi presentati in chiave divertente.

Come funziona? “Cyber Survival Game” può essere giocato dai due ai quattro giocatori dagli 8 ai 90 anni! Una partita è composta da 5 turni per una durata totale di gioco dai 20 ai 30 minuti circa. Giocando a turno, i partecipanti si dovranno difendere da rischi informatici presentati sotto forma di “carte minaccia”, che mirano ad attaccare i seguenti quattro aspetti legati alla sicurezza informatica: protezione dei sistemi, delle informazioni, delle comunicazioni e verifica dell’autenticità. Questi sono raffigurati su una plance da gioco in una scala da 0 a 9. A turno, i partecipanti avranno la possibilità di tirare i dadi tre volte per cercare di creare la combinazione perfetta di difese per fronteggiare al meglio le carte minaccia presenti sul tavolo, oppure per aumentare le proprie difese con l’aiuto di una “carta power-up”. Se non ne saranno in grado, perderanno punti e verranno quindi indeboliti dal punto di vista della sicurezza informatica. Se un giocatore esaurisce tutti e nove i punti per uno degli aspetti/scenari/sfondi presenti sulla plance da gioco, avrà perso. Vincerà invece il gioco il giocatore che alla fine dei cinque giri sarà stato in grado di preservare il maggior numero di punti in termini di protezione dei sistemi, delle informazioni, delle comunicazioni e verifica dell’autenticità.

Cosa si può imparare? Attraverso la scansione di un codice QR presente su ogni “carta minaccia” e “carta power-up”, i giocatori potranno imparare di più sul tipo di truffa elettronica o minaccia informatica in questione, e apprendere quali aspetti legati alla sicurezza vengono aggrediti da quel tipo di minaccia. Questo tipo d'informazioni sarà disponibile in lingua italiana e inglese. Seguiranno a breve anche le versioni in tedesco e in francese.

Vuoi acquistare una scatola del gioco?

A partire dal 10 di dicembre, ated-ICT Ticino rilascerà una Cyber Survival Game XMAS EDITION, che permette l’acquisto del gioco a un prezzo speciale di 32CHF a scatola per le prime 200 copie. Per le aziende interessate ad acquistare il gioco come regalo di Natale c’è una promozione speciale: a partire dall’acquisto di 50 scatole da gioco e un supplemento di 1.70CHF per pezzo, si potrà avere una fascia brandizzata su ogni scatola da gioco. Il ritiro è presso la sede di Ated-ICT Ticino a Taverne, e per l’ordinazione o per maggiori informazioni potete contattarci tramite l’email: info@ated.ch.

CHI È ated – ICT Ticino - ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids a tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni:

ated – ICT Ticino

CP 1261 – 6502 Bellinzona

Email: media@ated.ch

Phone: +41 79 253 79 52