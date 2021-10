Il Touring Club Svizzero sostiene Roboticminds

Nel 2021, e precisamente lo scorso primo settembre, il Touring Club Svizzero ha festeggiato il suo 125° compleanno. Infatti, fondato a Ginevra nel 1896 da 205 appassionati ciclisti, il TCS si è adattato velocemente ai bisogni dei suoi soci, trasformandosi in un club automobilistico moderno e al passo con le innovazioni tecnologiche della nostra era. Si tratta del più grande club della mobilità con sede oggi in Svizzera. Un’organizzazione da sempre al servizio del Paese, che continua a esserlo anche in futuro, impegnandosi a favorire una mobilità sicura e sostenibile. Un club che è al fianco delle famiglie elvetiche, che sempre di più si spostano a piedi, in bicicletta, in moto, con l'auto, con i mezzi pubblici o con le forme di mobilità future. Oggi, una famiglia su due ricorre ai servizi del TCS. E proprio per avvicinarsi sempre di più alle nuove generazioni il TCS sostiene il progetto Roboticminds, promosso da ated4kids, che prende in via in queste settimane con la nuova stagione di First Lego League!

«La First Lego League è un’emozionante sfida internazionale di robotica che si svolge ogni anno allo scopo di stimolare bambini e giovani ragazzi a sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in un ambiente di competizione, a creare nuovi metodi di apprendimento e ad accrescere la fiducia in se stessi – commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e ideatrice di ated4kids. La preparazione per la “First Lego League” è composta da due parti: la progettazione e costruzione esclusivamente con pezzi Lego di robot autonomi che siano in grado di svolgere un certo numero di missioni stabilite, e la realizzazione e presentazione di un progetto di ricerca volto a trovare soluzioni innovative a tematiche di reale interesse. Il tema di questa stagione è “Cargo Connect” e i nostri ragazzi dovranno esplorare le nuove tecnologie, le sfide attuali e future legate al trasporto globale, cercando d'ideare una soluzione rivoluzionaria».

«Le squadre – continua Corrado Corsale, esperto di robotica e mentor ated4kids- sono sostenute da sponsor come il TCS, che ringrazio per aver raccolto il nostro invito a essere parte di questo progetto. E sono coordinate da professionisti del settore che in qualità di mentor attraverso le loro conoscenze tecniche preparano i team per questa grande sfida. I partecipanti che passeranno le selezioni regionali e nazionali avranno l’occasione di gareggiare a livello europeo e mondiale. E qui mi fa piacere ricordare che una nostra squadra, gli “Smilebots”, è stata l’unica formazione svizzera ad aver partecipato alla finalissima, conquistando uno splendido 12° posto a Detroit nel 2019, su oltre 40.000 squadre partecipanti alla competizione. Proprio sull’onda di questo grande successo internazionale, i ragazzi del team “Smilebots” sono stati invitati dall’EPFL a partecipare alla competizione FIRST Global Challenge come unica squadra svizzera. Per questa ragione, sostenendo la squadra nella competizione LEGO, il supporto sarà esteso anche a questa competizione che, non si svolge più con i Lego ma con robot meccanici a tutti gli effetti e che abbiamo accolto a braccia aperte nella sezione Roboticminds».

Per le aziende che come il TCS volessero sostenere le squadre di ated4kids per la First Lego League e supportare i campioni del team “Smilebots” nella competizione FIRST Global Challenge, non resta che contattare ated-ICT Ticino all’indirizzo info@ated.ch.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

TCS