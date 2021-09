Chi vince tra TikTok e Youtube?

BELLINZONA - Anche nella tecnologia la sfida USA-Cina si fa sempre più serrata. Persino nel campo della produzione dei video, con un primato a favore di TikTok versus YouTube, che fino a qualche tempo fa avremmo faticato a comprendere. E invece, secondo il nuovo studio proposto da App Annie è la celebre piattaforma cinese

TikTok che sta più sta mettendo in discussione il primato di YouTube. Come rilanciato anche da Tommaso Meo di Wired proprio l’app della cinese ByteDance potrebbe vincere la sfida con la piattaforma ‘rivale’ di casa Google, YouTube appunto.

Secondo l’analisi condotta da App Annie gli utenti ora trascorrono più tempo a guardare video su TikTok che su YouTube e il tempo medio di visualizzazione per utente premia proprio il social network made in China e reso famoso dalle sue brevi clip.

YouTube ha ancora molti più utenti del rivale (2 miliardi) e quindi più tempo di visualizzazione totale, ma nell’ultimo anno TikTok ha raggiunto e mantenuto il primo posto per il tempo medio mensile per utente, anche se questi dati si riferiscono solo al mercato statunitense e britannico. In pratica, i suoi utenti hanno guardato oltre 24 ore di contenuti al mese, rispetto alle 22 ore e 40 minuti trascorsi sulla piattaforma video di Google. Nel Regno Unito la differenza è ancora più netta: TikTok ha superato YouTube a maggio dello scorso anno e secondo quanto riferito gli utenti ora guardano quasi 26 ore di contenuti al mese. Una visione molto più prolungata rispetto a meno di 16 passate su YouTube.

La panoramica è di sicuro parziale, anche perché riporta solo i dati di telefoni Android, ma altri indicatori mostrano che il successo di TikTok per il momento non sta trovando ostacoli (tranne in India, dove la piattaforma è stata bloccata). Va anche osservato che TikTok è stata l’applicazione social più scaricata al mondo nel 2020 e nella prima metà del 2021, la prima, oltre a Facebook a raggiungere il numero “monstre” di tre miliardi di download.

E quindi se la corsa per accaparrarsi l’attenzione delle persone online è partita, non deve stupire il fatto che YouTube abbia recentemente lanciato Shorts, la sezione di video brevi che prende spunto dalle clip di TikTok e su cui la piattaforma di Google investirà milioni di dollari per dare incentivi ai creatori di contenuti più seguiti.

Sempre da Wired osservano che «anche TikTok sta cambiando qualcosa, per dare alla piattaforma quello che un po’ mancava. Ha, infatti, allungato la durata massima dei video a tre minuti e sta già testando lunghezze maggiori. La domanda sorge spontanea: perché snaturarsi se la piattaforma continua a crescere? Per offrire contenuti diversi e più corposi (come i tutorial) e attrarre nuovi sponsor, che pagano e iniettano altri capitali nel social. Il punto di forza di TikTok – che non cambia – è il suo algoritmo che nella sezione For You sceglie in modo fantasioso, ma preciso, cosa farci vedere a tutto schermo, contribuendo clip dopo clip a farci tenere gli occhi incollati all’app. Di fatto TikTok potrebbe non essere la piattaforma più importante nei social (ancora), ma non si può negare che sia la più influente».

