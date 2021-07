Ticinonline partecipa ad Ated Virtual Network

Mancano poche settimane all’apertura ufficiale di Ated Virtual Network, un nuovo format di fiera virtuale che aspira a cambiare il paradigma degli eventi business anche in Svizzera. Un nuovo modello ibrido di manifestazione, con cui sperimentare e avere visibilità sia nel territorio elvetico sia oltre i confini.

Fra le aziende ticinesi che hanno da subito aderito all’iniziativa si segnala Ticinonline, su cui è ospitato il nostro blog ated-ICT Ticino su tecnologia e innovazione da alcuni anni. Abbiamo incontrato il direttore responsabile, Gianni Giorgetti e gli abbiamo chiesto di portarci esempi concreti della trasformazione digitale applicati alla loro realtà. Ma soprattutto ci ha raccontato quali soluzioni digitali sta individuando Ticinonline per cercare di valorizzarsi e quali politiche lavorative sono state adottate a favore di giornalisti e dipendenti in questi lunghi mesi di pandemia.

Si parla spesso di digitalizzazione per semplificare i processi, ma per la vostra realtà in cosa si concretizza la spinta alla trasformazione digitale?

In realtà noi non possiamo parlare di trasformazione digitale per il semplice motivo che la nostra attività si è basata fin dal primo giorno, nel lontano 1997, sulla digitalizzazione. Ogni flusso interno, ogni attività lavorativa è digitalizzata al fine di automatizzare al meglio tutte le informazioni. Sicuramente un forte cambiamento lo abbiamo affrontato una decina di anni fa quando tutte le nostre attività digitali sono passate in cloud, permettendoci di lavorare con sistemi più "snelli" e performanti, come l'aver adottato per la gran parte dell'azienda Chrome OS, il sistema operativo di Google.

Partecipate alla prima edizione di Ated Virtual Network. Come state integrando soluzioni e proposte digitali per valorizzare la vostra realtà attiva nel territorio?

La partecipazione al progetto Ated Virtual Network è per noi un'occasione per presentare meglio un po' tutte le nostre attività, che spesso molti nostri utenti e clienti non conoscono.

Veniamo da due anni molto difficili e complessi. Tra smart working e confinamenti abbiamo dovuto impostare le nostre vite lavorative provando a bilanciarle con la sfera personale. Su questo tema che tipo di politiche avete introdotto in favore del vostro personale?

Personalmente preferisco parlare di home working proprio perché per noi lo smart working era bene o male già una realtà. Anche il lavoro da casa, occasionalmente solo per alcuni settori aziendali oppure nella normalità per altri, per esempio per la redazione sport, era già una realtà ben prima della pandemia.

Chiaro che passare da una situazione pre-pandemica a una gestione totale dell'azienda in home working, sia per i collaboratori che per i responsabili dei reparti e la direzione, non è stato semplice, soprattutto per i flussi della redazione giornalistica online.

Inoltre, dal marzo 2020 questi flussi di informazioni da gestire e da seguire giornalisticamente sono quintuplicati, così come è notevolmente aumentato il traffico utenti.

Per il personale abbiamo cercato di semplificare queste attività da remoto con mezzi semplici ed efficaci di comunicazione, come credo un po' tutte le aziende costrette al lavoro da casa. Ma non abbiamo avuto grandi possibilità di poter introdurre politiche a favore del personale costretto a lavorare in home working.

