Novembre con i nuovi corsi certificati Ated4kids

LUGANO - «Oggi più che mai serve preparare i futuri talenti a sperimentare, a sfidarsi in gare a squadre, a scoprire cosa c’è dietro la tecnologia, aiutandoli a gestirla e addirittura a costruirla. In questo modo, la tecnologia diventa un’alleata e non una minaccia», dichiara Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino.

I nostri corsi Ated4kids, ora online e con una novità: il certificato di partecipazione!

Il palinsesto dei nuovi corsi Ated4kids inizierà questo novembre e comprende “Minecraft 2020”, la creazione di un’APP tramite Mittapp Inventor 2 e “Creiamo un videogioco!”. La novità principale che caratterizza il programma autunnale 2020 è il rilascio, a fine corso, di un certificato di partecipazione per il proprio futuro curriculum vitae. In questo modo, i giovani futuri talenti avranno l’occasione di consolidare le proprie conoscenze digitali attraverso i nostri corsi innovativi e divertenti, e allo stesso tempo, di certificare le proprie competenze anche a livello professionale.

Grazie al grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, Ated4kids ha deciso di riproporre il corso “Minecraft 2020”, sfruttando il collegamento da remoto. Attraverso questo programma che permette di costruire case, castelli e perfino città su una fedele ricostruzione geografica della Svizzera, i ragazzi avranno la possibilità d'imparare le base della programmazione in maniera divertente e facile e di allenarsi con esercizi di vario livello. Il corso, condotto da Lauro Canonica, si tiene nella prima settimana di novembre (dal 2 al 6 dalle 9.00 alle 12.00), è erogato online, si rivolge a ragazzi e ragazze dai 10 anni in su e ha un costo di 250 chf per i Soci e 350 chf per i non Soci (ulteriori info qui).

Mentre grazie al corso con Mittapp Inventor 2, che si terrà alla sede di Manno della SUPSI (in Centro Galleria 2), i giovani curiosi passeranno dal consumo della tecnologia alla sua stessa creazione: i partecipanti saranno in grado di creare da soli una semplice e funzionale “app” per tablet e smartphone in meno di trenta minuti. Il corso, condotto da Corrado Corsale, si tiene su quattro sabati (14 e 21 novembre, 12 e 19 dicembre dalle 9.00 alle 12.00), è a numero chiuso, si rivolge a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su e ha un costo di 200 chf per i Soci e 280 chf per i non Soci (ulteriori info qui).

“Creiamo un videogioco!” è infine un nuovo corso, sempre proposto alla sede di Manno della SUPSI (in Centro Galleria 2), che si propone l’obiettivo di creare un videogioco narrativo attraverso piccoli workshop. I temi spazieranno dalla comprensione delle basi di utilizzo della piattaforma RPG Market MZ fino all’apprendimento di nozioni riguardanti la grafica, il marketing e l’analisi commerciale del prodotto. Tutto questo offerto in chiave interattiva e divertente grazie alle competenze e dell’entusiasmo di Gabriele Barone. Il corso, sostenuto da Horizon, si articola in quattro sabati (14, 21, 28 novembre e 5 dicembre dalle 9.00 alle 13.00), è necessario iscriversi, si rivolge a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su e ha un costo di 320 chf per i Soci e 395 chf per i non Soci (ulteriori info qui).

Queste le nuove offerte di novembre proposte ai giovani talenti del futuro, con l’aggiunta dell’ottenimento di un certificato di partecipazione a fine corso.

Sei interessato e vuoi partecipare? Iscriversi è molto semplice attraverso il nostro sito: https://www.ated.ch/corsi_a_pagamento.php.

CHI È ated – ICT Ticino - ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

