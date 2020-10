Il lusso sbarca su Amazon

SEATTLE - Parte dagli Stati Uniti la nuova sfida del colosso dell’e-commerce che debutta con la collezione autunno-inverno di Oscar de la Renta. Ma altri marchi famosi e iconici saranno presto online sulla piattaforma, con dei negozi accessibili su invito agli abbonati Prime.

L’azienda di Jeff Bezos ha introdotto il “Luxury Store”, la prima vetrina dedicata allo shopping delle griffe di moda più note. Ma questo format di monomarca digitali non sarà accessibile a tutti, almeno per la fase iniziale di lancio di questo nuovo servizio. Infatti, l’accesso ai negozi online top di gamma sarà consentito solo agli abbonati Prime e solo su invito, anche se Amazon annuncia che allargherà gli inviti a più clienti nel corso del tempo. A fare il primo test sul nuovo “negozio del lusso” è la casa di moda Oscar de la Renta, la prima a debuttare sul sito di Amazon con le sue collezioni pre-autunno e autunno-inverno 2020, comprensive di prêt-à-porter, borse, gioielli, accessori e un nuovo profumo. E per l’occasione Amazon e Oscar de la Renta hanno collaborato a un video di lancio, con Cara Delevingne, diretto da Bunny Kinney e ideato da Jason Bolden, che celebra il connubio tra moda e tecnologia.

Amazon ha già annunciato che presto altri brand accederanno al Luxury Store. Anche perché lo sbarco su Amazon potrebbe rappresentare una svolta per molti marchi del lusso, considerato il bacino potenziale di utenti registrati e soprattutto la forza logistica di Amazon. Si parte dagli Stati Uniti ma c’è da scommettere che presto gli orizzonti si allargheranno ad altri Paesi. A disposizione degli e-shopper anche l’innovativa “View in 360”, una funzionalità interattiva, che sarà implementata su capi per consentire ai clienti di visualizzarne le caratteristiche e i dettagli a 360 gradi. Inoltre, saranno i brand a gestire i loro “negozi” ossia a scegliere quali capi proporre e a quale prezzo.

Come commenta Isabella Ratti, Business Image Expert e Style Coach e autrice del volume "Fashion Marketing: viaggio alla scoperta dei nuovi modi di fare shopping e dei nuovi meccanismi della moda 4.0": «Fino a poco tempo fa, fashion designer e brand di alta moda guardavano con riluttanza il mondo del digitale e degli eCommerce, con la volontà di mantenere salda e intatta la propria immagine di prestigio legata ai punti vendita. Negli ultimi anni, invece, anche il mondo luxury ha individuato le opportunità messe a disposizione dalla digital disruption, vedendo nel comparto online un’occasione unica per aumentare visibilità e awareness del brand. Dunque, non solo potenzialità in termini economici, ma anche da un punto di vista di appeal del mondo del lusso che ha sentito la necessità di rimanere al passo con i tempi e con le nuove generazioni, i Millennials in particolare. Quest’ultimi, infatti, sono una nuova generazione di consumatori, nata e cresciuta insieme alla digital transformation e che desidera un’esperienza di consumo veloce e, al tempo stesso, altamente personalizzata. Tuttavia, occorre tenere in considerazione le peculiarità del settore luxury: si tratta di un mondo in cui l’esperienza di acquisto deve essere unica e innovativa, mantenendo l’aura di esclusività e unicità tipica del mondo dell’alta moda. Per questo motivo, Amazon ha ripensato il suo store online, creando una strategia ad hoc per i marchi di lusso: il gigante degli eCommerce, infatti, ha lanciato un portale esclusivamente dedicato al fashion di alta gamma nel quale non è direttamente Amazon a vendere i prodotti, ma le maison stesse, decidendo quali capi vendere e a quali prezzi in totale autonomia».