Ci passa o non ci passa?

MONTE CARASSO - Voleva forse raggiungere il supermercato evitando la strada principale? Non lo sapremo mai. Certo è che la manovra di questo camionista, oggi su via El Törc a Monte Carasso, ha attirato molti curiosi. Anche perché, come si evince dalle immagini arrivate in redazione, è riuscito a passare davvero per miracolo. E sembrerebbe persino senza fare danni.

lettore tio/20minuti