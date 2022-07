EFG, risultati in calo nel primo trimestre

EFG International è stata fondata nel 1995 e dal 2005 è quotata alla borsa svizzera. Nel 2016 ha acquisito la BSI (ex Banca della Svizzera italiana), l'istituto luganese nato nel 1873 e travolto - attraverso la sua filiale di Singapore - dalla vicenda di corruzione del fondo sovrano della Malaysia 1MDB. Oggi EFG è presente in 40 località mondiali tra cui sei svizzere, fra le quali figurano Lugano, Chiasso e Locarno. Come noto le attività in Ticino del comparto retail e commerciale dell'ex BSI sono nel frattempo state rilevate da BancaStato.