Swatch sospende le consegne di orologi in Russia

MOSCA - Il conflitto tra Russia e Ucraina colpisce anche l'industria orologiera svizzera e il suo maggiore rappresentante Swatch. Mentre i negozi dei vari marchi del gruppo rimangono aperti in Russia, le consegne di orologi nel paese sono state sospese per il momento.

Swatch Group, che possiede marchi come Omega, Longines e Swatch, sta monitorando e analizzando da vicino la situazione nella regione del conflitto, ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa AWP. La filiale russa Swatch Group Russia continuerà ad operare con tutti i suoi collaboratori. Tutti i negozi del paese rimarranno aperti. Tuttavia, «a causa dell'attuale difficile situazione generale», non verranno più esportati orologi in Russia, scrive ancora Swatch.

Non si sa quanti negozi e quanti dipendenti abbia il gruppo in Russia. Swatch non fornisce inoltre alcuna informazione sull'andamento delle vendite nei singoli paesi.