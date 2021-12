Compriamo sempre più prodotti per animali online

ZURIGO - Durante la pandemia i nostri amici a quattro zampe (e non solo) ci stanno facendo molta compagnia: oggi, più di quattro famiglie svizzere su dieci ne ha almeno uno in casa. Di conseguenza, la domanda di prodotti per animali domestici in generale è aumentata e la vendita al dettaglio online ne ha beneficiato più della media: nel 2020, il grande magazzino online Galaxus è riuscito a vendere più del triplo di cibo, giocattoli, lettiere e simili rispetto al 2019 (+336%). Nell'anno in corso, le vendite sono raddoppiate ancora una volta (+120% a metà dicembre).

«La comodità è un fattore importante del nostro successo», dichiara Seraina Lanfranchi, responsabile della gamma di prodotti per animali domestici da Galaxus. «Molte persone preferiscono ricevere direttamente a casa pesanti sacchi di cibo, lettiere, tiragraffi per gatti o acquari invece di ritirare la merce ingombrante in un negozio specializzato», continua, aggiungendo che la selezione online è anche più ampia e spesso più economica che nel negozio dietro l'angolo: Galaxus, ad esempio, offre ora oltre 30 000 prodotti per animali domestici. E nel 2022 è prevista un'ulteriore espansione dell'assortimento.

In particolare nel 2021, i clienti di Galaxus hanno acquistato oltre tre volte più cibo per gatti e uccelli, e oltre due volte e mezzo più cibo per cani. La crescita è ancora più forte per quanto riguarda le lettiere per gatti.

Nella classifica dei prodotti più venduti spicca al primo posto il cibo per gatti, seguito da quello per i cani. Al terzo posto si piazzano le ciotole e i dosatori, seguiti dai giochi per i gatti, per i cani e i prodotti per la cura degli animali. Chiudono la classifica la sabbia per la lettiera e le lettiere.