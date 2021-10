La Bahnhofstrasse perde 87 impieghi

ZURIGO - Addio alla Bahnhofstrasse di Zurigo per Quintet Private Bank, istituto lussemburghese che vuole ritirarsi dalla Svizzera: in discussione figurano sia una liquidazione che una vendita, ha indicato oggi la società. Sono in corso colloqui in relazione agli 87 impieghi interessati.

La banca privata era entrata sul mercato elvetico solo due anni or sono: a metà del 2019 aveva annunciato l'acquisto di Bank am Bellevue e l'acquisizione era stata completata nel maggio 2020.

Stando alla dirigenza, la pandemia ha messo però i bastoni nelle ruote, impedendo la rapida crescita prevista. «Prima di raggiungere la zona utili avremmo bisogno di molto tempo: dovremmo investire in risorse umane, ma anche in capitale ed energie», afferma il Ceo Jakob Stott, citato in un comunicato odierno.

Complessivamente il gruppo, attivo in otto paesi con 2000 dipendenti, amministra patrimoni di clienti per 85 miliardi di euro.