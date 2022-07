La BCE si impegna nella lotta contro i cambiamenti climatici

Le garanzie - L'Eurosistema limiterà la quota di attività emesse da entità con un'elevata impronta di carbonio che possono essere costituite in pegno come garanzia dalle singole controparti quando prendono in prestito dall'Eurosistema. Inizialmente, l'Eurosistema applicherà tali limiti solo agli strumenti di debito negoziabili emessi da società al di fuori del settore finanziario (società non finanziarie). Altre classi di attività possono anche rientrare nel nuovo regime di limiti man mano che la qualità dei dati relativi al clima migliora. La misura dovrebbe applicarsi entro la fine del 2024, a condizione che siano presenti i necessari presupposti tecnici. Per incoraggiare le banche e le altre controparti a prepararsi in anticipo, l'Eurosistema eseguirà prove del regime dei limiti prima della sua effettiva attuazione. Ulteriori dettagli, compresa la tempistica, saranno comunicati a tempo debito.