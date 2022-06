Niente più feste nelle strutture di Airbnb

La storia del divieto che piace - Inizialmente Airbnb concedeva ai proprietari che mettevano a disposizione la propria struttura di scegliere se permettere agli ospiti di organizzare una festa oppure no. Nel 2019 l'azienda ha inasprito le regole vietando qualsiasi tipo di festa con"invito aperto" (quelle pubblicizzate sui social media) e le"chronic party houses" (case utilizzate esclusivamente per party continui) per la gioia dei vicini di casa. Con l'arrivo della pandemia, e la conseguente chiusura dei classici punti di ritrovo come bar, discoteche e ristoranti, le case e gli appartamenti offerti da Airbnb erano diventati, in alcuni casi, luoghi in cui poter fare festa, aggirando così le regole. Un comportamento che ha costretto l'azienda a prendere la drastica decisione: «vietate tutte le feste nell'interesse della salute pubblica».