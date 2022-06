L'export dell'oro russo è quantificato in circa 19 miliardi di dollari all'anno

«Profondo impatto» con le sanzioni - «Tutto ciò che abbiamo fatto fin dall'inizio, imponendo queste sanzioni senza precedenti e i controlli sulle esportazioni, sta avendo - sostiene Blinken - un profondo impatto sulla Russia. Anche se ottiene entrate petrolifere con prezzi più alti, non è in grado di spenderle a causa dei controlli sulle esportazioni. Non può acquistare ciò di cui ha bisogno per modernizzare il suo settore della difesa, per modernizzare la sua tecnologia, per modernizzare la sua esplorazione energetica, il che significa che nel tempo ognuna di queste aree andrà in declino. Già oggi si prevede che l'economia russa si ridurrà dell'otto-quindici per cento l'anno prossimo. Il rublo viene sostenuto artificialmente a caro prezzo».