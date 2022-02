Chiusura in netto rialzo per le borse asiatiche

TOKYO - Le Borse asiatiche chiudono in netto rialzo dopo il tonfo di ieri con l'attacco della Russia in Ucraina. Gli investitori valutano l'impatto del conflitto a livello globale e le sanzioni della comunità internazionale alla Russia.

Chiusura in evidente crescita per Tokyo (+1,95%). Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro a 115,20, ed è poco variato sull'euro a 129,20. A contrattazioni ancora in corso In rialzo anche Shanghai (+0,61%), Shenzhen (+1,26%), Seul (+1,06%), Mumbai (+2,62%). In controtendenza Hong Kong (-0,59%). I listini sono sostenuti dall'andamento del comparto tecnologico.

Oro di nuovo in salita - Prezzo dell'oro nuovamente in rialzo questa mattina sui mercati asiatici. Dopo la volata di ieri sulla crisi ucraina, che aveva portato il lingotto sopra i 1.974 dollari l'oncia - ai massimi da agosto 2020 per poi chiudere la seduta con un calo dello 0,3% - stamane il prezzo spot si colloca a 1.915 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,6%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati della fiducia delle imprese e dei consumatori di Italia e dell'Eurozona. Dalla Germania e dalla Francia previsto il Pil finale del quarto trimestre. Dalla Francia atteso anche il dato sull'inflazione e i consumi. Dagli Stati Uniti gli ordini dei beni durevoli, i dati sui consumi e la fiducia dei consumatori.

Gas, il prezzo scende - Avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 16,6% a 112 euro al Mwh, rispetto ai 134 euro della chiusura di ieri.

Prezzo del frumento ai massimi dal 2008 - Il prezzo del frumento è balzato ai massimi dal 2008 alla Borsa di Chicago sull'onda della crisi in Ucraina. Secondo i dati riportati dall'agenzia Bloomberg, il prezzo dei futures è aumentato fino a 9,60 dollari per bushel (staio) per poi ridiscendere lievemente.