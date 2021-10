Sui social media ci sono 4,5 miliardi di utenti

NEW YORK - A ottobre il numero degli utenti a livello globale dei social media ha superato la quota di 4,5 miliardi di persone. La crescita è rallentata negli ultimi tre mesi, ma il totale globale continua a crescere a un ritmo di 1 milione di nuovi utenti al giorno. Tra le diverse piattaforme spicca la crescita di TikTok.

Sono i dati contenuti nel rapporto Digital 2021 October Global Statshot di DataReportal, pubblicato in collaborazione con We Are Social e Hootsuite.

Secondo l'analisi nell'ultimo anno, quello della pandemia, sono 400 milioni gli utenti che si sono uniti ai social (+9,9%). Per avere un'idea del fenomeno, basti pensare che la popolazione mondiale al momento è di 7,89 miliardi, ed è cresciuta di 80 milioni di persone nell'ultimo anno. Secondo i trend attuali, entro la prima metà del 2022 il 60% della popolazione mondiale avrà un account social.

Tra le varie piattaforme spicca la crescita di TikTok, che è da poco entrata nel club dei social media con più di 1 miliardo di utenti, impiegando soli cinque anni per questo traguardo. A confermare la crescita, le previsioni nei giorni scorsi della società di analisi Talkwaker che ha spiegato come la piattaforma cinese è destinata a diventare leader dei social media nel 2022. Una curiosità: Snapchat, che ha avuto un calo in Borsa per i risultati deludenti della trimestrale va forte invece in India con quasi 116 milioni di utenti, cioè il 21% dell'utenza mondiale di questo social.