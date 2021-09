Non solo utenti, ma lavoratori stipendiati. Instagram investe un miliardo nei Creator

SAN FRANCISCO - Nel 2022 Instagram investirà un miliardo di dollari nei creator. E la fase test inizia ora. Da adesso fino alla fine dell'anno, la piattaforma social metterà a disposizione dei Bonus Reel che permetteranno ai creatori di contenuti digitali di guadagnare di più.

Facebook Inc. sta evolvendo. Da piattaforma di condivisione a datore di lavoro degli utenti. Instagram vuole infatti investire di più nei contenuti e andare oltre le visualizzazioni e le regole base che i creator devono seguire per monetizzare. Da oggi se il social ritiene che un creatore o un profilo aziendale sia idoneo ai bonus, questo riceverà una notifica e potrà registrarsi. Ogni mese saranno disponibili determinati bonus che permetteranno all'utente di guadagnare su base mensile, come un vero stipendio.

A ogni contenuto, che Instagram valuta come monetizzabile, potrà essere applicata la nuova funzionalità Reels Play Bonus. Per monetizzabile si intende ogni tipo di contenuto che rispetta le regole della piattaforma: ad esempio i contenuti con razzismo, piuttosto che atti illeciti o disinformazione non guadagnano o se riescono, ci sono diverse restrizioni sui pagamenti. Ma non è solo il contenuto in sé ciò su cui bisogna basarsi, ma anche sul suo aspetto. Nelle normative sulla monetizzazione di Instagram esistono anche i formati vietati e sono ad esempio i video statici, i video in loop e i collage di testi.

Questa nuova fase di test terminerà alla fine dell'anno e, se funzionerà, il social la applicherà come funzione integrata dal prossimo anno. Un'altra novità che parte oggi è che negli States è disponibile la funzione Reel.