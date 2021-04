LinkedIn offre al personale una settimana di ferie

SAN FRANCISCO - Il social network professionale LinkedIn sta dando ai suoi 15.900 lavoratori a tempo pieno la prossima settimana di ferie per consentire loro di ricaricarsi.

L'azienda di proprietà di Microsoft ha detto che il "RestUp!" - questo il nome del periodo di vacanze, che avrà inizio il prossimo lunedì - ha lo scopo di dare ai dipendenti tempo per curare il proprio benessere. «Nessuno tornerà al lavoro trovandosi sommerso da una valanga di e-mail interne senza risposta» ha detto il social network, che fornirà ai dipendenti che potrebbero sentirsi isolati la possibilità di prendere parte ad attività quotidiane come il volontariato o cause meritevoli.

Solo un nucleo di dipendenti continuerà a lavorare nel corso della settimana, ma potrà programmare le ferie in un secondo momento.

LinkedIn è stata tra le prime aziende ad adottare il lavoro agile come misura di contrasto alla pandemia. I dipendenti non torneranno negli uffici prima di settembre, ma avranno comunque la possibilità di proseguire anche dopo con il lavoro da casa per la metà del tempo.