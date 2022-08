«Alle spalle di Belgrado c'è Putin»

L'ombra, come detto, è quella del presidente russo Vladimir Putin. «Il 25 novembre scorso il premier serbo Vucic era a Sochi: era il diciannovesimo incontro con Putin in dieci anni, in media si vedono due volte all’anno. Non è normale per dei leader di governo». Ci sono poi i numeri in crescita delle esercitazioni militari congiunte. E le decine di basi serbe installate attorno al Kosovo - tra esercito e gendarmeria - negli ultimi due decenni. «Il pericolo c'è e lo avvertiamo».