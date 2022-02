Putin e Xi, buoni amici «con le stesse opinioni sui problemi del mondo»

MOSCA / PECHINO - Le relazioni tra Russia e Cina «si stanno sviluppando su una base di pari livello, deideologizzata. La nostra partnership è sostenibile, intrinsecamente preziosa, non influenzata dal clima politico e non è rivolta contro nessuno».

Il capo del Cremlino Vladimir Putin, in vista dell'arrivo a Pechino per l'inaugurazione di domani dei Giochi invernali, ha osservato in un'intervista a China Media Group, che con il presidente Xi Jinping «ci conosciamo da molto tempo, come buoni amici e politici che hanno in gran parte le stesse opinioni sull'affrontare i problemi del mondo. Manteniamo contatti stretti e frequenti».

L'atmosfera di fiducia politica creata, anche grazie aI Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole Russia-Cina, ha consentito «ai nostri Paesi di stabilire una struttura multistrato di cooperazione interstatale, con gli incontri dei due leader che giocano un ruolo fondamentale».

La Cina, ha aggiunto Putin, «resta saldamente in testa alla lista dei partner commerciali della Russia», con l'interscambio commerciale bilaterale ai massimi storici nel 2021 a 140 miliardi di dollari, ed è «il nostro partner strategico nell'arena internazionale. I nostri approcci alla maggior parte delle questioni all'ordine del giorno globale concordano o sono molto vicini. Ci impegniamo in uno stretto coordinamento all'interno di molte organizzazioni e formati multilaterali leader, come le Nazioni Unite, BRICS, SCO, G20, APEC e EAS, che ha un effetto stabilizzante sull'attuale difficile situazione mondiale».

In base anche alle relazioni con Xi, «ho immediatamente risposto al suo invito per visitare la Cina e unirci ai nostri amici cinesi nella celebrazione del principale evento sportivo di quest'anno, i Giochi olimpici invernali», le prime che si terranno sul suolo cinese nel bel mezzo del Capodanno cinese, a Pechino, il prima città al mondo a ospitare sia i Giochi estivi sia quelli invernali.

«So che gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro nella preparazione dei Giochi: hanno fatto enormi investimenti in infrastrutture sportive e di trasporto, costruito moderni impianti sportivi e creato un ambiente per il soggiorno sicuro di atleti, allenatori e giornalisti stranieri», ha concluso il capo del Cremlino.