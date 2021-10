Roma blindata per il G20: Biden dal Papa, Draghi e poi Mattarella

ROMA - Roma al centro del mondo, almeno per tre giorni: i leader del G20 sono arrivati o stanno raggiungendo in queste ore la capitale per il summit in programma domani e domenica alla Nuvola, nel quartiere Eur.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è giunto nella notte in città. Alle 12, assieme alla moglie Jill, sarà ricevuto in Vaticano da papa Francesco per il primo faccia a faccia tra il pontefice e il secondo presidente cattolico della storia americana dopo John F. Kennedy.

Nel pomeriggio, alle 15.20, Biden è atteso a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e successivamente al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sono gli unici impegni previsti: alle 16.15 infatti, a Villa Bonaparte, sede dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede, è in agenda l'incontro tra il leader Usa e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron, il primo dopo la crisi dei sottomarini.

Fitta l'agenda di colloqui pre-vertice anche del premier. Dopo Biden sfileranno a Palazzo Chigi anche il primo ministro indiano Narendra Modi (alle 17.15) e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Roma si presenta blindata per il summit: scuole chiuse dalle 16, l'Eur in una bolla di sicurezza, chiuse alcune fermate della metro, ripristinati i controlli delle frontiere fino alle 13 di lunedì.

AFP