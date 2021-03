Andrew Cuomo si difende: «Erano solo atteggiamenti scherzosi»

NEW YORK - Dopo la seconda accusa di molestie sessuali, il Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha deciso di commentare la vicenda, e ammette di aver avuto degli atteggiamenti che possono essere stati «interpretati in maniera errata come un tentativo di seduzione».

«A volte prendo in giro le persone in quello che penso sia un modo scherzoso. Ma ora capisco che le mie intenzioni potrebbero essere state insensibili, troppo personali, e che alcuni miei commenti, data la mia posizione, possano aver fatto sentire gli altri in un modo che non avrei mai voluto».

Cuomo ha anche specificato che in nessuna occasione ha mai toccato in modo inappropriato qualcuno, e che non ha mai voluto mettere a disagio nessuno.