Accordo post Brexit, tutto pronto per l'annuncio di Johnson

LONDRA - L'accordo di libero scambio post Brexit tra la Gran Bretagna e l'Ue (2000 pagine) dovrebbe essere in dirittura d'arrivo. Di fronte a Downing Street è tutto pronto per l'annuncio del premier britannico Boris Johnson.

Secondo fonti di Londra e Bruxelles citate dai media del Regno, gli ultimi «mercanteggiamenti» riguardano i dettagli sulla pesca.

In base alle anticipazioni si va verso un compromesso che attribuirà ai Paesi Ue quote di pesca nelle acque britanniche non superiori al 25%, ma per un periodo di 5 anni e mezzo garantito; contro il 35% (ma per soli 3 anni garantiti) evocato finora da Londra.

Aggiornamento - Fonti europee e britanniche dicono che ci sono ancora «diverse ore» di negoziato prima di poter annunciare un accordo sul dopo Brexit. Lo affermano fonti europee citate dal corrispondente della Bbc da Bruxelles Gavin Lee e fonti britanniche riportate da Sky News.

Ue e Gran Bretagna avrebbero raggiunto un'intesa sulla pesca. Londra avrebbe fatto diverse concessioni su questo dossier.

«I dettagli sono spesso molto importanti. E stiamo ancora negoziando questi dettagli». Lo riferiscono fonti Ue vicine al dossier dei negoziati.