Sanzioni per chi applica le nuove regole di sicurezza: Trump firma la legge e la Cina risponde

WASHINGTON - Donald Trump ha annunciato ieri in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all'unanimità dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attività con loro.

Il presidente americano ha anche annunciato aver messo fine al trattamento preferenziale per Hong Kong dopo la stretta cinese. L'ascesa della Cina non è uno sviluppo positivo per noi, ha affermato. Trump ha anche detto di aver convinto molti Paese a non usare Huawei e ha citato come esempio la Gran Bretagna.

Trump ha aggiunto di non aver piani per parlare col presidente cinese Xi Jinping. «Non parlo con lui da molto tempo e non ho intenzione di parlarci», ha dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il presidente ha detto che ora vede l'accordo commerciale con Pechino in modo molto differente.

Contromisure cinesi - Le reazioni non si sono fatte attendere. La Cina ha assicurato contromisure verso gli Usa dopo le decisioni di Trump.

«La Cina prenderà le necessarie risposte a tutela dei suoi legittimi interessi e imporrà sanzioni contro rilevanti dirigenti ed entità Usa», ha detto il ministero degli esteri in una nota.

Pechino si «oppone con forza» alle ultime azioni americane che violano «gravemente il diritto internazionale le norme di base delle relazioni internazionali», si legge ancora nella nota che esorta Washington a smettere di interferire nei suoi affari interni.

La Cina ribadisce «l'incrollabile determinazione e la volontà di salvaguardare la sovranità nazionale», assicurando che i tentativi della parte americana di ostacolare l'attuazione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong «non avranno mai successo». Pertanto, «esortiamo gli Usa a correggere i propri errori» astenendosi dalle interferenze «in questioni puramente interne», conclude la nota.

Giornalisti trasferiti a Seul - Il New York Times (Nyt) ha deciso di trasferire a Seul una parte dei propri giornalisti della redazione di Hong Kong in seguito alle crescenti preoccupazioni per la nuova legge sulla sicurezza imposta da Pechino nell'ex colonia britannica.

La nuova legge, scrive il Nyt sulla sua edizione online, «ha turbato le testate giornalistiche e ha creato incertezza sulle prospettive della città come piattaforma centrale del giornalismo».

Secondo il piano, i reporter rimarranno a Hong Kong, ma il team che si occupa dell'edizione digitale verrà trasferito gradualmente.

«La nuova legge sulla sicurezza nazionale cinese a Hong Kong ha creato molte incertezze sul significato delle nuove regole per la nostra attività e il nostro giornalismo», hanno scritto i dirigenti del Nyt in una email al personale: «Riteniamo che sia prudente elaborare piani di emergenza e iniziare a distribuire il nostro corpo redazionale in tutta la regione».