Pericolo di contagio al comizio di Trump? «Il rischio è vostro»

TULSA - Partecipate a vostro rischio e pericolo. Un po' brutale forse, ma è una sintesi piuttosto fedele della situazione che si troveranno ad affrontare le persone che intendono partecipare al comizio di Donald Trump del prossimo 19 giugno a Tulsa, in Oklahoma.

Come riportato dai media Usa, nella pagina dove ci si iscrive per avere accesso all'evento è presente anche una liberatoria da firmare per i sostenitori del presidente americano, attraverso la quale «si assumono volontariamente tutti i rischi relativi all'esposizione al coronavirus», impegnandosi anche a non fare causa alla campagna elettorale del tycoon o alla struttura dove si tiene il comizio nel caso dovessero ammalarsi.

Il BOK Center, dove è in programma l'appuntamento che segna la ripresa della campagna di Trump dopo la pausa forzata a causa della pandemia, ha una capacità di oltre 19mila persone. Al momento però non si conoscono quali misure saranno adottate per garantire il rispetto del distanziamento sociale.