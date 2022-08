Paura in Norvegia, orso polare attacca una turista francese

OSLO - Una donna francese è stata ferita da un orso polare che è entrato nel suo campo nell'arcipelago delle Svalbard, nell'Artico norvegese, ma non è in pericolo di vita, hanno dichiarato le autorità. La donna, la cui identità non è stata resa nota, faceva parte di una spedizione di 25 persone che stavano campeggiando all'aperto nel territorio grande due volte il Belgio, a poco più di 1000 chilometri dal polo nord. La donna è stata portata in elicottero in un ospedale di Longyearbyen, la città principale dell'arcipelago.