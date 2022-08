Bus per Medjugorje si schianta: morti 12 pellegrini

ZAGABRIA - È di dodici morti il tragico bilancio dell'incidente sull'autostrada Budapest-Spalato, avvento stamane all'alba a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, quando un pullman di pellegrini proveniente dalla Polonia, diretto a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina, è uscito dalla corsia per poi schiantarsi in un fosso.