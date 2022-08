Un suv provoca il panico in una parata di nativi americani

NEW MEXICO - Un suv finisce contro la parata di nativi americani a Gallup, cittadina del New Mexico al confine con l'Arizona, causando alcuni feriti, fra i quali due agenti. La polizia ha arrestato diverse persone che erano a bordo del suv quando si è schiantato contro la folla provocando panico fra le decine di famiglie in strada per la parata che stava celebrando il suo centesimo anniversario.