Due anni dopo l'esplosione, non c'è ancora giustizia

BEIRUT - Il Libano ricorda il secondo triste anniversario della doppia gigantesca esplosione che il 4 agosto 2020 aveva devastato il porto di Beirut distruggendo interi quartieri della capitale. Per la ricorrenza sono state organizzate varie manifestazioni a sostegno dei parenti delle vittime. L'esplosione aveva causato più di 200 morti e oltre 6’500 feriti. Dopo due anni le indagini si trovano in un angolo cieco. I parenti delle vittime sono però determinati a continuare la loro lotta per far emergere la verità.