La barca si capovolge, sessantenne sopravvive 16 ore in mare

Salpato da Lisbona con la sua nave da 12 metri, lunedì sera il sessantenne ha lanciato una richiesta di aiuto dopo essersi trovato in difficoltà. I soccorsi della guardia costiera spagnola hanno raggiunto in breve tempo la barca capovolta, ma a causa del maltempo è stato impossibile liberare il naufrago. Dopo aver accertato che l'uomo fosse ancora vivo sotto lo scafo, la squadra di soccorritori ha attaccato dei palloni galleggianti alla barca per impedire l'affondamento, e ha atteso fino al mattino seguente, quando la luce e un mare più calmo hanno permesso di trarre in salvo l'uomo.