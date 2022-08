Dati sanitari acquisiti senza autorizzazione? Meta sotto accusa

In base alla legge sulla privacy medica HIPAA, le organizzazioni necessitano del consenso del paziente per condividere informazioni sanitarie con terzi. L'accusa, come scrive The Verge, sostiene che Meta non esige alcuna conferma del consenso ottenuto da ospedali e organizzazioni, sapendo che il suo strumento di analisi può raccogliere informazioni sulla salute personale in maniera illegittima.