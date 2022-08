Stato di emergenza per il vaiolo delle scimmie in Illinois e California

Newsom ha quindi aggiunto che si aspetta «una risposta dell'intero governo» federale come diretta conseguenza di quanto fatto dal suo Stato. E anche la Casa Bianca, infatti, si muoverà nelle prossime ore, nominando coloro che guideranno la campagna di vaccinazione a livello federale: si tratta di Bob Fenton e Demetre Daskalakis, che si sono già distinti nel corso della pandemia di coronavirus, il primo, e come direttore della divisione per la prevenzione dell'Hiv in seno all'agenzia federale della salute, i Centers for Disease Control and Prevention.