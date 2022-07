Il testamento di Filippo rimane segreto

Per il quotidiano progressista quella era stata «una grave ingerenza rispetto al principio della giustizia trasparente». Ma i giudici britannici oggi si sono espressi in senso contrario, sottolineando che si trattava di circostanze «eccezionali» e che c'era il timore di scatenare una «tempesta mediatica» in un momento molto delicato per la Famiglia Reale dopo la scomparsa di Filippo.