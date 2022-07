Rollie Bands ucciso con un colpo di pistola in Florida

TAMPA - Il rapper in ascesa Rollie Bands è stato ucciso a colpi di pistola nel fine settimana, davanti al suo appartamento di Tampa, in Florida. Poco prima del misfatto, il musicista stava provocando su Instagram alcuni suoi hater. «Molti di questi n**** sanno dove vivo», ha scritto nella sua Insta-story, secondo il portale Hiphopdx.com. «Io dormo in pace, ma se qualcuno vuole farmi fuori, sarò a casa in 5 minuti».