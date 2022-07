Saccheggi e blocchi stradali, la situazione peggiora a Panama

Blocco delle strade - La chiusura delle strade che portano alla capitale, essenziali per la fornitura di cibo e il trasporto delle merci, hanno alimentato ulteriormente le proteste e il malumore. Gli esperti parlano già di una perdita stimata di circa 500 milioni di dollari dall’inizio della crisi. Per alleviare la situazione, questa mattina più di 200 camion di cibo hanno lasciato la provincia occidentale di Chiriquí, il granaio del paese, in direzione della capitale. Il viaggio presenta comunque varie incognite, legate soprattutto ai blocchi stradali disseminati in tutto il paese.