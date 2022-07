È morto il panda gigante più vecchio del mondo

Da qualche settimana stava poco bene. Aveva smesso progressivamente di interessarsi al cibo solido, rendendo necessario il nutrimento per via endovenosa. An An, negli ultimi giorni, riusciva ad assumere senza essere assistito soltanto dell'acqua. Il veterinario dell'Ocean Park, lo zoo in cui ha vissuto a Hong Kong sin dal 1999, constatando evidenti segni di «deterioramento», ha quindi ritenuto necessaria la soppressione del panda gigante.