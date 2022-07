Drone americano colpisce un capo dell'Isis in Siria

A metà giugno, in un raro raid via terra condotto dalle forze speciali americane, è stato catturato Ahmed al-Kurdi, leader Isis in prima linea nella pianificazione delle operazioni del gruppo. «Al-Kurdi, noto come Salim, stava dando ordini per la costruzione di dispositivi esplosivi e per attacchi alle forze americane e della coalizione», avevano spiegato allora dal Pentagono.