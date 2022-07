I tori di Pamplona seminano il panico tra la folla

I terribili tori di Cebada Gabo - L’edizione di quest’anno è caratterizzata dalla voglia di festa dopo lo stop forzato di due anni dovuto alla pandemia. Le corse sono iniziate il 7 luglio e continueranno per una settimana intera. Ogni giorno vengono selezionati 12 tori diversi provenienti da allevamenti sparsi per tutto il paese. I tori percorrono un tracciato di circa 875 metri fino ad arrivare al capolinea in Plaza de toros. Qui gli animali vengono rinchiusi in attesa della corrida in programma ogni sera. Durante la corsa di questa mattina si sono esibiti i terribili tori della scuderia Cebada Gabo, che hanno tenuto alta la reputazione del loro nome seminando il panico tra la folla. Questi animali sono infatti molto apprezzati dagli amanti degli encierros per la loro pericolosità quando vengono lanciati in strada. Il bilancio dopo il momento di panico è di tre persone incornate e altri cinque feriti in modo meno grave. I giornali locali non hanno esitato a definire l’incidente di oggi come la corsa più pericolosa avvenuta a Pamplona ormai da anni.