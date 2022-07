Entrano in mare con la bandiera rossa, annegano papà e figlio

«Non entrate in acqua, non fate il bagno, quando il mare è grosso». È l'appello di Enzo Maggi, uno dei soccorritori del tragico bagno. Maggi è presidente di Maredentro, associazione fanese che si occupa di sport acquatici e protezione civile per il soccorso in mare. «È un appello che lancio da anni», ha dichiarato all'Ansa. «Abbiate rispetto per i vostri limiti, per chi vi dovrà poi soccorrere, abbiate rispetto per il mare».