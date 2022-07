Marmolada: chi sono i dispersi. Il recupero dei corpi a fine estate

TRENTO - Il recupero dei corpi a fine estate. Tre persone risultano ancora disperse dopo il crollo di domenica della Marmolada, due sarebbero state identificate nel pomeriggio. Diverse centinaia di resti umani sono state individuate, ma le condizioni meteorologiche e ambientali mettono in difficoltà le ricerche e, per questioni di sicurezza, i soccorritori non possono effettuare ricognizioni via terra.