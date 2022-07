Identificate le vittime del Cervino: un francese e un svizzero

Secondo una prima ricostruzione i due, che erano ben attrezzati e procedevano legati "in conserva", sono caduti - forse per una scivolata, forse a causa di una scarica di sassi - mentre affrontavano un "traverso" e sono precipitati lungo un canale per circa 400 metri. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.