«Al punto di partenza sono rimaste 16 automobili che nessuno è andato a riprendere»

La procura di Trento ha aperto un fascicolo per disastro colposo. «Una carneficina che difficilmente ci permetterà d'identificare subito tutte le vittime, il cui numero sembra purtroppo destinato a salire... Conteremo chi non torna». La causa potrebbe essere il grande caldo, secondo vari esperti. È anche il pensiero di una leggenda dell'alpinismo come Reinhold Messner: «Con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e, quando cadono, vengono giù pezzi come grattacieli».