Un tentativo di fuga si trasforma in un dramma, 51 morti

Il presidente colombiano Ivan Duque si è espresso attraverso i social con un tweet di rammarico per l’accaduto. «Siamo molto tristi per gli eventi accaduti nel carcere di Tuluá. Sono in contatto con il direttore dell’istituto penitenziario, il generale Tito Castellanos, e ho dato istruzioni per svolgere indagini per chiarire questa terribile situazione. La mia solidarietà alle famiglie delle vittime».